Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne Prieuré Saint-Étienne Guer

Guer

Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-08-23 17:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Visite commentée, accompagné d’une médiatrice du patrimoine pour découvrir le prieuré et son histoire.

Du mercredi au dimanche, à 14h et à 17h

Durée: 45mn

Du 15 juillet au 23 août 2026 .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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L’événement Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne Guer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande