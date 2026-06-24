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Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne Prieuré Saint-Étienne Guer

Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne Prieuré Saint-Étienne Guer mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Prieuré Saint-Étienne
Adresse
Lieu dit Saint-Etienne
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Guer

Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-08-23 17:45:00

Date(s) :
2026-07-15

Visite commentée, accompagné d’une médiatrice du patrimoine pour découvrir le prieuré et son histoire.

Du mercredi au dimanche, à 14h et à 17h
Durée: 45mn
Du 15 juillet au 23 août 2026   .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne Guer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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