Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave Prieuré Saint-Étienne Guer

Guer

Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Passionné par la musique traditionnelle suédoise, le trio breton SkeeQ a choisi de composer ses propres thèmes, en s’inspirant de l’esthétique scandinave et de nombreuses influences allant de la musique baroque à René Aubry, des musiques du monde à Debussy.

Planches apéritives des producteurs en vente sur place .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande