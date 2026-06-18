Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave Prieuré Saint-Étienne Guer
Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 16 juillet 2026.
Guer
Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Passionné par la musique traditionnelle suédoise, le trio breton SkeeQ a choisi de composer ses propres thèmes, en s’inspirant de l’esthétique scandinave et de nombreuses influences allant de la musique baroque à René Aubry, des musiques du monde à Debussy.
Planches apéritives des producteurs en vente sur place .
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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