Exposition photo À vol d’oiseaux dans le Morbihan Guer
Exposition photo À vol d’oiseaux dans le Morbihan Guer vendredi 26 juin 2026.
Guer
Exposition photo À vol d’oiseaux dans le Morbihan
sur la voie verte Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2027-06-26
Date(s) :
2026-06-26
3ème édition de l’exposition de photos sur la Voie verte à Guer, qui invite à découvrir les secrets du Morbihan !
Le photographe animalier Jean-Marie Séveno suit la trace des oiseaux de forêts, marais et prairies: il m’est apparu important de mettre en avant ce territoire empreint de mystères et de beauté.
Cet exposition met à l’honneur le label de l’association Ligue de protection des oiseaux LPO reçu en 2026 à la médiathèque de Guer pour son jardin.
L’exposition est composée d’une vingtaine de photos grand format (120 X 80 cm)
Sur la voie verte, le long du cinéma Quai 56
Vernissage le vendredi 26 juin à 18h30 en présence du photographe .
sur la voie verte Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 04 63
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English :
L’événement Exposition photo À vol d’oiseaux dans le Morbihan Guer a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande