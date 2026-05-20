Repas et Théâtre à la ferme à GUER Mon père avait 3 vaches La Ville Boscher Guer

Guer

Repas et Théâtre à la ferme à GUER Mon père avait 3 vaches

La Ville Boscher Ferme des Ecotones Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Spectacle Mon Père avait 3 vaches par la compagnie Mouton Major

Proposé par la Ferme des Ecotones, la ferme de la Mie qui Chante, la ferme de la Callune et la coopérative alimentaire citoyenne Le Local

19H repas Inscription obligatoire

20H30 spectacle Réservation conseillée. A partir de 12 ans

Mon Père avait 3 vaches

Un récit intime et sensible qui questionne avec humour et justesse le monde agricole.

En 60 ans, le monde agricole breton a connu une spectaculaire mutation la révolution agricole bretonne. En farfouillant dans ses souvenirs d’enfance à la ferme, Yves-Marie Le Texier pose le point de départ d’une réflexion sur cette évolution et les enjeux de ce qui constitue le monde agricole d’aujourd’hui ruralité, mal-être paysan, environnement, agro économie…

Cinq avatars d’Yves-Marie se présentent à nous comme agriculteurs… Et si j’avais été agriculteur moi aussi ? Lequel serais-je devenu ?

Un propos d’actualité et un récit historique profondément humaniste et sensible De l’humour et de la poésie pour suggérer la réflexion.

À La Ferme des Ecotone, Lieu-Dit La Ville Boscher, Guer .

La Ville Boscher Ferme des Ecotones Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 72 61 14 97

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L’événement Repas et Théâtre à la ferme à GUER Mon père avait 3 vaches Guer a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande