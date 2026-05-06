Les Mardis de la Gare Place de la Gare Guer

Guer

Les Mardis de la Gare

Place de la Gare Devant l’Office de Tourisme Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez découvrir la culture bretonne !

Une occasion de vous initier aux danses locales, jouer à des jeux bretons, découvrir les expositions des artistes et artisans d’art… et aussi des concerts et des spectacles! Balades en calèche, animations et jeux et pour enfants.

Terminez votre soirée en parcourant les étals de nos producteurs locaux, tout en dégustant crêpes, galettes et autres spécialités.

Tous les mardis à partir de 18h30 du 21 juillet au 25 août 2026.

Programme 2026: .

Place de la Gare Devant l’Office de Tourisme Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 70 09 49 88

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English :

L’événement Les Mardis de la Gare Guer a été mis à jour le 2026-05-06 par Destination Brocéliande CRTBretagne_