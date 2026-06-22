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AGENDA · Guer

Poterie antique Atelier découverte Prieuré Saint-Étienne Guer

mercredi 15 juillet 2026 · Prieuré Saint-Étienne · Guer

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Prieuré Saint-Étienne
Adresse
Lieu dit Saint-Etienne
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Tarif

Guer

Poterie antique Atelier découverte

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Après un temps de découverte de la céramique gallo-romaine, vous réaliserez votre porterie en argile en vous inspirant des décors et techniques associés.

Les mercredis à 15h du 15 juillet au 23 août 2026
Adultes et enfants dès 7 ans
Durée: 1h30   .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Poterie antique Atelier découverte Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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