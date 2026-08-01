REFLEXIONS Brice SONIANO quintette à cordes Rue Saint-Gurval Guer

Informations pratiques

Guer

REFLEXIONS Brice SONIANO quintette à cordes

Rue Saint-Gurval Eglise Saint-Gurval Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17 21:10:00

Date(s) :

2026-08-17

Réflexions quintette à cordes de Brice Soniano

Et si la musique pouvait raconter ce que les glaciers ne peuvent plus dire ? Avec Réflexions , le contrebassiste et compositeur Brice Soniano invite le public à un voyage où les cordes deviennent les voix d’un monde en mutation. Son quintette fait entendre les blessures du climat sans renoncer à l’espérance.

C’est devant une toile de la peintre danoise Anne-Grethe Kousgaard, consacrée à la fonte des glaces, que Brice Soniano a trouvé le souffle initial de son oeuvre Réflexions

Les titres des mouvements de l’oeuvre disent à eux seuls une histoire. Avant le premier souffle ouvre un espace suspendu, presque immobile. Puis viennent Les Sirènes, dont on ne sait si

elles annoncent le danger ou si elles chantent encore la beauté du monde. Plus loin, Angel Song laisse apparaître une présence fragile, presque protectrice. Des morceaux qui dessinent un paysage autant intérieur que naturel. On y entend l’attente, l’alerte, la consolation. Les cordes donnent corps à une émotion qui oscille entre mélancolie et lumière.

Le changement climatique est bien au coeur de cette musique, mais jamais comme un manifeste. Il est une présence diffuse, une inquiétude qui irrigue chaque mouvement sans en épuiser le sens. Cette pièce musicale approfondit le thème de l’espoir face aux angoisses du changement climatique , résume simplement Brice Soniano. Pour illustrer ce sujet, les archets de ce quintette à cordes mettent en vibration une matière sensible où alternent tension et apaisement, densité et respiration.

Réflexions , par le Quintette à cordes de Brice Soniano (Charlotte Basalo Vasquez et Jeffrey Bruinsma, violon et 2e

violon ; Oene Van Geel, alto ; Jakob Kullberg, violoncelle ; Brice Soniano, contrebasse et composition) .

Rue Saint-Gurval Eglise Saint-Gurval Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 82 62 66 28

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L’événement REFLEXIONS Brice SONIANO quintette à cordes Guer a été mis à jour le 2026-08-05 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande