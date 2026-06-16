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Expo-photos EQUILIBRE St Hilaire de Loulay Saint-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée

Expo-photos EQUILIBRE St Hilaire de Loulay Saint-Hilaire-de-Loulay Montaigu-Vendée vendredi 9 octobre 2026.

Lieu : Saint-Hilaire-de-Loulay

Adresse : Rue du Centre

Ville : 85600 Montaigu-Vendée

Département : Vendée

Début : vendredi 9 octobre 2026

Fin : vendredi 9 octobre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Montaigu-Vendée

Expo-photos EQUILIBRE St Hilaire de Loulay

Saint-Hilaire-de-Loulay Rue du Centre Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 16:30:00
fin : 2026-10-09 19:00:00

Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11

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Saint-Hilaire-de-Loulay Rue du Centre Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire   communicationlolayo@outlook.fr

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English :

L’événement Expo-photos EQUILIBRE St Hilaire de Loulay Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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