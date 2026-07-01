Expo Pigeons, Renescure château Philippe de commyne, Renescure

Informations pratiques

Expo Pigeons Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Renescure château Philippe de commyne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Louise et Florent, deux jeunes passionnés colombophiles présentent leur élevage de pigeons.

Exposition sur l’histoire de la colombophilie

Exposition de pigeons de différentes races.

Renescure château Philippe de commyne 10 rue du château Renescure Renescure 59173 Nord Hauts-de-France 07 81 69 97 44 http://renescure.com Château féodal du XII e s , modifié par les guerres. Visite de son donjon. Accès au parc, douves, pont, arbres remarquables. En venant par Saint-Omer ou Hazebrouck.

Gare à Renescure.

Louise et Florent, deux jeunes passionnés colombophiles présentent leur élevage de pigeons.

© asso Renescure d’hier