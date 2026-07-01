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Visite guidée du château Philippe de Commynes, Renescure château Philippe de commyne, Renescure

dimanche 20 septembre 2026 · Renescure château Philippe de commyne · Renescure

Visite guidée du château Philippe de Commynes, Renescure château Philippe de commyne, Renescure

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Renescure château Philippe de commyne
Adresse
10 rue du château Renescure
Ville
59173 Renescure
Département
Nord
Tarif
2 euros par personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Visite guidée du château Philippe de Commynes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Renescure château Philippe de commyne Nord

2 euros par personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée commentée par un membre de l’association.
Accès aux étages et grenier du château.

Renescure château Philippe de commyne 10 rue du château Renescure Renescure 59173 Nord Hauts-de-France 07 81 69 97 44 http://renescure.com Château féodal du XII e s , modifié par les guerres. Visite de son donjon. Accès au parc, douves, pont, arbres remarquables. En venant par Saint-Omer ou Hazebrouck.
Gare à Renescure.
Visite guidée commentée par un membre de l’association.

© Asso Renescure d’hier

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