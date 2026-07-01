Visite guidée du château Philippe de Commynes, Renescure château Philippe de commyne, Renescure
dimanche 20 septembre 2026 · Renescure château Philippe de commyne · Renescure
Informations pratiques
Visite guidée du château Philippe de Commynes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Renescure château Philippe de commyne Nord
2 euros par personne. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée commentée par un membre de l’association.
Accès aux étages et grenier du château.
Renescure château Philippe de commyne 10 rue du château Renescure Renescure 59173 Nord Hauts-de-France 07 81 69 97 44 http://renescure.com Château féodal du XII e s , modifié par les guerres. Visite de son donjon. Accès au parc, douves, pont, arbres remarquables. En venant par Saint-Omer ou Hazebrouck.
Gare à Renescure.
Visite guidée commentée par un membre de l’association.
© Asso Renescure d’hier
À voir aussi à Renescure (Nord)
- Histoire du château de Renescure, Renescure château Philippe de commyne, Renescure 20 septembre 2026
- Expo Pigeons, Renescure château Philippe de commyne, Renescure 20 septembre 2026