Histoire du château de Renescure, Renescure château Philippe de commyne, Renescure

Informations pratiques

Histoire du château de Renescure Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Renescure château Philippe de commyne Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Expo sur l’histoire du château depuis le XIème siècle.

D’une forteresse ayant subi maints combats, ce château est devenu un château de plaisance.

Brûlé en 1942, il resta en ruines depuis 30 ans, avant d’être restauré dans les années 70′ etdevenir l’actuelle mairie.

Renescure château Philippe de commyne 10 rue du château Renescure Renescure 59173 Nord Hauts-de-France 07 81 69 97 44 http://renescure.com Château féodal du XII e s , modifié par les guerres. Visite de son donjon. Accès au parc, douves, pont, arbres remarquables. En venant par Saint-Omer ou Hazebrouck.

Gare à Renescure.

Expo sur l’histoire du château depuis le XIème siècle.

© asso Renescure d’hier