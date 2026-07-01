Informations pratiques

Saint-Laurent-de-la-Prée

Expo-vente ReCréaDéco

Halle de la Bouillerie Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Expo-vente avec des matériaux de récupération.

.

Halle de la Bouillerie Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 06 44 69 recreadeco.stlaurent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ReCréaDéco Exhibition and Sale

Exhibition and sale featuring recycled materials.

L’événement Expo-vente ReCréaDéco Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan