Expo-vente ReCréaDéco Saint-Laurent-de-la-Prée
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Laurent-de-la-Prée
Informations pratiques
Saint-Laurent-de-la-Prée
Expo-vente ReCréaDéco
Halle de la Bouillerie Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Expo-vente avec des matériaux de récupération.
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Halle de la Bouillerie Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 06 44 69 recreadeco.stlaurent@gmail.com
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English : ReCréaDéco Exhibition and Sale
Exhibition and sale featuring recycled materials.
L’événement Expo-vente ReCréaDéco Saint-Laurent-de-la-Prée a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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