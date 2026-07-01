Informations pratiques

Varengeville-sur-Mer

Expo vente (Varengeville-sur-Mer)

8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16

Cette exposition-vente des objets artisanaux rassemble une sélection raffinée de céramiques d’art du quotidien japonais sectionnées par Yann Touret de la Maison Wabi-Sabi et d’objets du quotidien sculptés dans du bois local français par l’artiste-artisan Romain Van den Bogaert.

Formes et les couleurs inspirées de la nature, les objets exposés évoquent un univers végétal et botanique.

Fondée par Yann Touret, la Maison Wabi-Sabi valorise et transmet l’art de la céramique artisanale japonaise en France.

Inspirée par l’esthétique du Wabi-sabi, qui célèbre la beauté de la simplicité, des matières naturelles, des imperfections et du passage du temps, la Maison propose des pièces uniques réalisées par des artisans des grandes régions céramiques du Japon.

À travers une démarche durable et humaine, elle contribue à préserver des savoir-faire ancestraux tout en créant un lien entre les artisans et les usages du quotidien.

Romain Van den Bogaert vit et travaille dans le Haut Forez, où il crée des objets en bois à la croisée de la sculpture et de l’artisanat d’usage.

Ancien scientifique en sciences de l’environnement, il puise son inspiration dans l’esthétique du mouvement Mingei, privilégiant l’équilibre entre forme et fonction.

Engagé dans une démarche responsable, il sélectionne avec soin des bois locaux, issus de récupération ou de scieries de proximité. .

8 Chemin des Pérelles Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie springartisans@gmail.com

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English : Expo vente (Varengeville-sur-Mer)

L’événement Expo vente (Varengeville-sur-Mer) Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-01 par Seine-Maritime Attractivité