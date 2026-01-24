[Visite commentée] Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer
[Visite commentée] Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Visite commentée]
Rue Marguerite Roll / Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-14
Laissez-vous guider à travers la collection permanente Michel Ciry lors d’une visite commentée menée par Maïwenn Pons, médiatrice en formation à l’École du Louvre
Une rencontre privilégiée avec l’œuvre de cet artiste majeur, pour en découvrir les inspirations, les techniques et les secrets, ainsi que l’histoire du musée.
Visite incluse dans le billet d’entrée du musée, sans réservation. .
Rue Marguerite Roll / Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 90 01 52
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L’événement [Visite commentée] Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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