[Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer

Varengeville-sur-Mer

[Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Nous accueillons pour la première fois la merveilleuse pianiste Jodyline Gallavardin.

Un piano qui chante et danse dans un récital qui célèbre le mouvement comme la nature et invite à se laisser porter par l’intensité de la douceur et du romantisme.

Du clair de lune au chant du coucou, des danses anciennes de Claude Debussy aux rythmes proches du ragtime de George Gershwin, le piano traverse les siècles et déploie sa propre voix.

Balisé d’incontournables qu’on pourrait se surprendre à fredonner, ce chemin vers le rêve fait aussi la part belle à de jolies découvertes. .

Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41

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English : [Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano

L’événement [Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie