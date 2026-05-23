[Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano Musée Michel Ciry Varengeville-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Nous accueillons pour la première fois la merveilleuse pianiste Jodyline Gallavardin.
Un piano qui chante et danse dans un récital qui célèbre le mouvement comme la nature et invite à se laisser porter par l’intensité de la douceur et du romantisme.
Du clair de lune au chant du coucou, des danses anciennes de Claude Debussy aux rythmes proches du ragtime de George Gershwin, le piano traverse les siècles et déploie sa propre voix.
Balisé d’incontournables qu’on pourrait se surprendre à fredonner, ce chemin vers le rêve fait aussi la part belle à de jolies découvertes. .
Musée Michel Ciry / Rue Marguerite Roll Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano
L’événement [Musicales de Normandie] Jodyline Gallavardin, piano Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
À voir aussi à Varengeville-sur-Mer (Seine-Maritime)
- [Mission Nature] Au Bois des Communes Varengeville-sur-Mer 30 mai 2026
- [Exposition photos et sculptures] Olivier larrey et patrick M. Dassargues Mairie Varengeville-sur-Mer 31 mai 2026
- [Balade zen] Parents-enfants Rdv parking de la Mairie Varengeville-sur-Mer 13 juin 2026
- [Parcours culturel] Les artistes de la route de l’église RDV devant l’Auberge du Relais Varengeville-sur-Mer 12 juillet 2026
- [Balade nature] Terre et Mer autour du Bois des Communes Varengeville-sur-Mer 20 juillet 2026