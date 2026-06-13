[Randonnée] Découverte de la biodiversité Varengeville-sur-Mer
[Randonnée] Découverte de la biodiversité Varengeville-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.
Varengeville-sur-Mer
[Randonnée] Découverte de la biodiversité
Rendez-vous au parking de l’église Saint-Valéry Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-11
Envie d’évasion et de découvertes ?
Partez en randonnée pour explorer la richesse de la biodiversité locale !
À travers cette sortie conviviale, vous aurez l’occasion d’observer de près la faune et la flore qui peuplent nos paysages.
Un moment idéal pour se ressourcer, partager une aventure en pleine nature et en apprendre davantage sur l’environnement qui nous entoure. Ne manquez pas cette belle occasion de vous reconnecter avec la nature ! .
Rendez-vous au parking de l’église Saint-Valéry Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com
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English : [Randonnée] Découverte de la biodiversité
L’événement [Randonnée] Découverte de la biodiversité Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité
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