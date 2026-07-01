[Musicales de Normandie] Varengeville-sur-Mer
vendredi 24 juillet 2026 · Varengeville-sur-Mer
Informations pratiques
Varengeville-sur-Mer
[Musicales de Normandie]
Divers lieux Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-24
Les Musicales de Normandie font vibrer le patrimoine normand depuis plus de 20 ans. Chaque été, ce festival de référence réunit des artistes de renommée internationale et de jeunes talents dans des sites patrimoniaux d’exception, pour une programmation mêlant musique classique, récitals, musique de chambre, musique baroque et musiques du monde. Une expérience unique où l’excellence musicale rencontre la richesse du patrimoine.
Sur la région dieppoise, plusieurs rendez-vous sont proposés
• Vendredi 24 juillet
16h Quatuor Citadelle Musée de Dieppe (Château)
20h30 Théo Fouchenneret (piano) & Stéphanie Huang (violoncelle) Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer
• Samedi 25 juillet
16h Hansel & Gretel Conservatoire Camille Saint-Saëns, Dieppe
20h30 Jodyline Gallavardin, piano Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer
• Dimanche 26 juillet
16h Destinées Le Consort Église Saint-Rémy, Hautot-sur-Mer
20h30 Vanessa Wagner, piano Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer
• Mercredi 29 juillet
20h30 E il violoncello suonò Le Consort Église Saint-Valery, Varengeville-sur-Mer
• Vendredi 31 juillet
20h30 Deux voix, mille passions Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer
• Samedi 1er août
20h30 Jean-Frédéric Neuburger, piano Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer
Retrouvez le programme complet en téléchargement ci-dessous ↓ .
Divers lieux Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41
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English : [Musicales de Normandie]
L’événement [Musicales de Normandie] Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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