Informations pratiques

Varengeville-sur-Mer

[Musicales de Normandie]

Divers lieux Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-24

Les Musicales de Normandie font vibrer le patrimoine normand depuis plus de 20 ans. Chaque été, ce festival de référence réunit des artistes de renommée internationale et de jeunes talents dans des sites patrimoniaux d’exception, pour une programmation mêlant musique classique, récitals, musique de chambre, musique baroque et musiques du monde. Une expérience unique où l’excellence musicale rencontre la richesse du patrimoine.

Sur la région dieppoise, plusieurs rendez-vous sont proposés

• Vendredi 24 juillet

16h Quatuor Citadelle Musée de Dieppe (Château)

20h30 Théo Fouchenneret (piano) & Stéphanie Huang (violoncelle) Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer

• Samedi 25 juillet

16h Hansel & Gretel Conservatoire Camille Saint-Saëns, Dieppe

20h30 Jodyline Gallavardin, piano Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer

• Dimanche 26 juillet

16h Destinées Le Consort Église Saint-Rémy, Hautot-sur-Mer

20h30 Vanessa Wagner, piano Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer

• Mercredi 29 juillet

20h30 E il violoncello suonò Le Consort Église Saint-Valery, Varengeville-sur-Mer

• Vendredi 31 juillet

20h30 Deux voix, mille passions Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer

• Samedi 1er août

20h30 Jean-Frédéric Neuburger, piano Musée Michel Ciry, Varengeville-sur-Mer

Retrouvez le programme complet en téléchargement ci-dessous ↓ .

Divers lieux Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 7 61 24 70 41

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English : [Musicales de Normandie]

L’événement [Musicales de Normandie] Varengeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie