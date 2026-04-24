Expod’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Expod’Art Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 27 juin 2026.
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Expod’Art
Villedieu-les-Poêles Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Du samedi 27 juin au dimanche 5 juillet, Expod’art regroupera 49 peintres et 14 sculpteurs, chaque jour de 10 h à 18 h à la salle des fêtes. Entrée libre et gratuite. .
Villedieu-les-Poêles Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 07 57 24 78
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English : Expod’Art
L’événement Expod’Art Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Villedieu-les-Poêles
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