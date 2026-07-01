Exporama: Un été d’art contemporain à Rennes, Ville de Rennes et ses partenaires, Rennes

Informations pratiques

Exporama: Un été d’art contemporain à Rennes Dimanche 2 août, 10h00 Ville de Rennes et ses partenaires Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T10:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00

Exporama est l’événement estival dédié à l’art contemporain à Rennes. Durant tout l’été, une offre foisonnante vous est proposée : street art, peinture, installations, photos… et toutes les propositions sont gratuites ou à petits prix !

Les expositions gratuites :

Le Musée des beaux-arts Maurepas (2 allée Georges-de-la-Tour) de 14h à 19h

Les Champs Libres (10 cours des Alliés) de 14h à 19h

La Criée centre d’art contemporain (place Honoré-Commeurec) de 13h à 19h

L’ancienne prison Jacques-Cartier (56 boulevard Jacques-Cartier) de 15h à 19h

Les Ateliers du Vent (59 rue Alexandre-Duval) de 14h à 18h

L’Orangerie Est du Parc du Thabor de 7h30 à 20h30

L’Église (rue de Saint-Laurent) de 14h à 19h

Le M.U.R de Rennes (34 rue Vasselot)

Le Mur du Couvent des Jacobins (2 rue d’Échange)

Les panneaux 4×3 (avenue-Aristide Briand)

Le parcours Beauregard flottant (quartier Beauregard)

Les expositions payantes (gratuites pour les moins de 26 ans, les titulaires de la carte Sortir!, les bénéficiaires des minima sociaux et les personnes en situation de handicap)

Le Musée des beaux-arts Quai Zola (20 quai Émile-Zola) de 10h à 18h – 5 € (plein tarif) et 3 € (tarif réduit)

Le Frac Bretagne (19 avenue André-Mussat) de 12h à 18h – 3€ (plein tarif) et 2€ (tarif réduit)

Programme complet disponible sur exporama-rennes.fr

Ville de Rennes et ses partenaires Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.exporama-rennes.fr/ »}]

Exporama est l’événement estival dédié à l’art contemporain à Rennes. Durant tout l’été, une offre foisonnante vous est proposée : street art, peinture, installations, photos… et toutes les propositi…