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Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux, Ancienne commanderie, Lacommande

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne commanderie · Lacommande

Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux, Ancienne commanderie, Lacommande

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ancienne commanderie
Adresse
380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France
Ville
64360 Lacommande
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux Samedi 19 septembre, 15h00 Ancienne commanderie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Par Jean-Claude Lassègues.
La transhumance ossaloise vers la plaine ne s’effectue plus à pied, et les chemins autrefois empruntés par les troupeaux tombent peu à peu dans l’oubli. Cette étude propose de retrouver ces anciens itinéraires, sachant que cette transhumance hivernale s’étendait du Pont-Long et de l’Entre-deux-Gaves jusqu’au Gers et au Bordelais.
Si les conditions météorologiques le permettent, Jean-Claude Lassègues proposera ensuite une visite du cimetière et de ses stèles discoïdales, ainsi que de l’église.

Ancienne commanderie 380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Lancienne commanderie a été fondée par Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, sous le nom dEspitau deu Faget dAubertii (Hôpital de la hêtraie dAubertin). Le premier document connu est la Charte Albertine de 1128, commentée par Marca. La première mention dun commandeur, et donc dune commanderie, apparaît dans un document de 1208 provenant du cartulaire de Sainte-Christine-du-Somport. L’hôpital-commanderie, étape des pélerins de Compostelle vers le col du Somport, était géré par les chanoines réguliers de Saint-Augustin.Létablissement a été perturbé pendant la Réforme, mais il est redevenu prospère lors de larrivée des Barnabites, vers 1642, jusquà la Révolution (1610 est la date à laquelle le Pape et le roi octroyèrent aux Barnabites lensemble des possessions de Ste-Christine, côté français. Cependant, ils narrivèrent à Lacommande que vers 1642). Le cloître fut détruit lors de la Réforme, mais, à la Révolution, rien ne fut détruit : léglise devint propriété de la commune, lancien cimetière fut maintenu, tandis que lhôpital était acheté par un particulier (Peyré dit Bergerou) qui le transforma en grange et chai.
Par M. Jean-Claude Lassègues.

©ot coeur de béarn

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