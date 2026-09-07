Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux, Ancienne commanderie, Lacommande

Informations pratiques

Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux Samedi 19 septembre, 15h00 Ancienne commanderie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Par Jean-Claude Lassègues.

La transhumance ossaloise vers la plaine ne s’effectue plus à pied, et les chemins autrefois empruntés par les troupeaux tombent peu à peu dans l’oubli. Cette étude propose de retrouver ces anciens itinéraires, sachant que cette transhumance hivernale s’étendait du Pont-Long et de l’Entre-deux-Gaves jusqu’au Gers et au Bordelais.

Si les conditions météorologiques le permettent, Jean-Claude Lassègues proposera ensuite une visite du cimetière et de ses stèles discoïdales, ainsi que de l’église.

Ancienne commanderie 380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Lancienne commanderie a été fondée par Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, sous le nom dEspitau deu Faget dAubertii (Hôpital de la hêtraie dAubertin). Le premier document connu est la Charte Albertine de 1128, commentée par Marca. La première mention dun commandeur, et donc dune commanderie, apparaît dans un document de 1208 provenant du cartulaire de Sainte-Christine-du-Somport. L’hôpital-commanderie, étape des pélerins de Compostelle vers le col du Somport, était géré par les chanoines réguliers de Saint-Augustin.Létablissement a été perturbé pendant la Réforme, mais il est redevenu prospère lors de larrivée des Barnabites, vers 1642, jusquà la Révolution (1610 est la date à laquelle le Pape et le roi octroyèrent aux Barnabites lensemble des possessions de Ste-Christine, côté français. Cependant, ils narrivèrent à Lacommande que vers 1642). Le cloître fut détruit lors de la Réforme, mais, à la Révolution, rien ne fut détruit : léglise devint propriété de la commune, lancien cimetière fut maintenu, tandis que lhôpital était acheté par un particulier (Peyré dit Bergerou) qui le transforma en grange et chai.

Par M. Jean-Claude Lassègues.

©ot coeur de béarn