Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux, Ancienne commanderie, Lacommande
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne commanderie · Lacommande
Informations pratiques
Exposé : la transhumance ossaloise et ses parcours hivernaux Samedi 19 septembre, 15h00 Ancienne commanderie Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Par Jean-Claude Lassègues.
La transhumance ossaloise vers la plaine ne s’effectue plus à pied, et les chemins autrefois empruntés par les troupeaux tombent peu à peu dans l’oubli. Cette étude propose de retrouver ces anciens itinéraires, sachant que cette transhumance hivernale s’étendait du Pont-Long et de l’Entre-deux-Gaves jusqu’au Gers et au Bordelais.
Si les conditions météorologiques le permettent, Jean-Claude Lassègues proposera ensuite une visite du cimetière et de ses stèles discoïdales, ainsi que de l’église.
Ancienne commanderie 380 Labourdenne, 64360 Lacommande, France Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Lancienne commanderie a été fondée par Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, sous le nom dEspitau deu Faget dAubertii (Hôpital de la hêtraie dAubertin). Le premier document connu est la Charte Albertine de 1128, commentée par Marca. La première mention dun commandeur, et donc dune commanderie, apparaît dans un document de 1208 provenant du cartulaire de Sainte-Christine-du-Somport. L’hôpital-commanderie, étape des pélerins de Compostelle vers le col du Somport, était géré par les chanoines réguliers de Saint-Augustin.Létablissement a été perturbé pendant la Réforme, mais il est redevenu prospère lors de larrivée des Barnabites, vers 1642, jusquà la Révolution (1610 est la date à laquelle le Pape et le roi octroyèrent aux Barnabites lensemble des possessions de Ste-Christine, côté français. Cependant, ils narrivèrent à Lacommande que vers 1642). Le cloître fut détruit lors de la Réforme, mais, à la Révolution, rien ne fut détruit : léglise devint propriété de la commune, lancien cimetière fut maintenu, tandis que lhôpital était acheté par un particulier (Peyré dit Bergerou) qui le transforma en grange et chai.
Par M. Jean-Claude Lassègues.
©ot coeur de béarn
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