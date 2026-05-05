Exposicion La Galariá fait le mur, Ostal d’Occitània (Tolosa), Toulouse

Exposicion La Galariá fait le mur Samedi 6 juin, 18h30 Ostal d’Occitània (Tolosa) Haute-Garonne

Entrada liura – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T18:30:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Pour la première fois, La galariá fait le mur et organise une exposition avec deux artistes à l’Ostal d’Occitania 11 rue malcousinat à Toulouse durant tout le mois de juin.

Le vernissage aura lieu le 06 juin a 18h30, salle Perbosc au rez-de-chaussée.

Vous pourrez y découvrir les oeuvres contrastées de :

Marie Vignau,

Diplômée des Beaux Arts d’Anvers en 2019, elle partage son temps entre la peinture et l’enseignement des arts plastiques dans les Landes et en Béarn, d’où elle est originaire.

Son travail, basé sur des images du quotidien, inscrites dans la ruralité de son enfance et de sa famille; La nature y est omniprésente et joue sur une double lecture entre rêves et illusions pour questionner notre rapport au vivant et à nos environnements. Le résultat est un foisonnement de souvenirs et de couleurs.

Florenç Pòns

Florenç a découvert l’occitan au début des années 2010 au détour d’un voyage aux 4 coins de l’Europe en se confrontant à l’altérité. Jusqu’à présent c’était un « occitan sens o saber ».

Maintenant il sait et est engagé dans la volonté de sensibiliser les gens à la langue et à la culture occitanes par différents moyens, notamment dans le Cantal, son pays natal où il travaille.

C’est en 2020, au détour d’un autre voyage au Mexique, qu’il rencontre la gravure sur bois. Et c’est dans sa chambre, qu’il continue à graver sur des plaques de lino pour son plaisir. Finalement cette pratique, qu’il continue d’étudier, lui sert de medium pour exprimer ses questionnements comme par exemple, les ruptures entre tradition et modernité.

Ainsi ce sont 2 itinéraires, 2 univers et 2 dimensions artistiques différents mais qui se rejoignent sur un attachement à leur territoire et à leur identité que nous avons choisi de vous présenter pour cette première exposition ; et ainsi montrer que la différence peut rapprocher.

Ostal d’Occitània (Tolosa) 11 rue Malcousinat 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Vernissage