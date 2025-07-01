Exposiition La biscuiterie St Michel, 120 ans d’histoire rue du Chevecier et rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef
Exposiition La biscuiterie St Michel, 120 ans d’histoire rue du Chevecier et rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Michel-Chef-Chef
Exposiition La biscuiterie St Michel, 120 ans d’histoire
rue du Chevecier et rue du Redois Mairie, Médiathèque et St Michel Café Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-15
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120 ans de gourmandise et de patrimoine venez croquer l’histoire à Saint-Michel-Chef-Chef !
La biscuiterie St Michel fête 120 ans de savoir-faire entrez dans la légende du biscuit français !
Venez nombreux voir l’exposition organisée par l’APROMIT sur la fameuse biscuiterie St Michel
A découvrir sur 3 sites aux horaires d’ouverture
Mairie de Saint-Michel rue du Chevecier à St Michel
Médiathèque de Saint-Michel rue du Redois à St Michel
St Michel Café rue du Chevecier à St Michel
Découvrez ici tous les événements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef .
rue du Chevecier et rue du Redois Mairie, Médiathèque et St Michel Café Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire propriostmicheltharon@gmail.com
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English :
120 years of gourmet delights and heritage: take a bite out of history at Saint-Michel-Chef-Chef!
L’événement Exposiition La biscuiterie St Michel, 120 ans d’histoire Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-06-26 par I_OT Pornic
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