Exposition 1521, la tradition de l’arbre de Noël Sélestat

Informations pratiques

Sélestat

Exposition 1521, la tradition de l’arbre de Noël

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-21 13:30:00

fin : 2026-12-24 16:00:00

Date(s) :

2026-11-21 2026-12-24 2026-12-27 2026-12-31

Présentation de la plus ancienne mention écrite connue à ce jour de l’arbre de Noël et de 2 autres ouvrages postérieurs évoquant cette tradition

Item 4 schillings den förstern die meygen an sanct thomas tag zu hieten .

La ville de Sélestat conserve précieusement aux Archives municipales un registre de comptes où il est fait état qu’en date du 21 décembre 1521, un paiement de 4 schillings a été versé aux gardes forestiers pour surveiller la fôret communale le jour de la Saint Thomas, journée où l’on coupait traditionnellement les sapins.

Si la ville de Sélestat doit ainsi régenter et protéger sa forêt en prévoyant une telle dépense, cela suppose que le fait d’aller couper un arbre dans la forêt puis de le décorer à cette période précise de l’année, était devenue une tradition relativement populaire. Les travaux d’historiens ainsi que des écrits postérieurs datés respectivement de 1546, 1555 et 1557, et tout aussi soigneusement préservés dans les archives de la ville, viennent corroborer ce fait.

Au fil des siècles, le sapin est devenu un véritable symbole des fêtes de Noël. Richement ou modestement orné, sa décoration n’a jamais cessé d’évoluer au fil du temps. Une tradition aujourd’hui bien ancrée, en Alsace et bien au-delà de nos frontières.

Cette exposition présente un fac-similé de l’incontournable livre de comptes de 1521 ainsi que deux autres ouvrages de 1555 et 1600, faisant mention de la tradition de l’arbre de Noël.

Horaires spéciaux les 24 & 31/12 10h-12h30 et 13h30-16h.

Fermée les 25 & 26/12. 0 .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

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English :

Presentation of the oldest known written mention of the Christmas tree and of 2 other later works evoking this tradition

L’événement Exposition 1521, la tradition de l’arbre de Noël Sélestat a été mis à jour le 2026-08-28 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme