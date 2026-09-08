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Exposition – 1918…La paix, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

samedi 12 septembre 2026 · Carnin - Médiathèque Saint Exupéry · Carnin

Exposition – 1918…La paix, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Lieu
Carnin - Médiathèque Saint Exupéry
Adresse
Carnin, Place du 27 mai 1940
Ville
59112 Carnin
Département
Nord

Exposition – 1918…La paix 12 et 22 septembre Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:30:00+02:00

L’exposition présente les grands enjeux et les conséquences de la Grande Guerre : les forces en présence, la guerre de mouvement, les tranchées, le doute, la guerre de l’est, la guerre dans le monde, l’aviation…
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord

Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr
L’exposition présente les grands enjeux et les conséquences de la Grande Guerre Exposition

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