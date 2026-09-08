Exposition – 1918…La paix, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin
samedi 12 septembre 2026 · Carnin - Médiathèque Saint Exupéry · Carnin
Informations pratiques
Exposition – 1918…La paix 12 et 22 septembre Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:30:00+02:00
L’exposition présente les grands enjeux et les conséquences de la Grande Guerre : les forces en présence, la guerre de mouvement, les tranchées, le doute, la guerre de l’est, la guerre dans le monde, l’aviation…
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord
Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr
L’exposition présente les grands enjeux et les conséquences de la Grande Guerre Exposition
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