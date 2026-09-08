Exposition – 1918…La paix, Carnin – Médiathèque Saint Exupéry, Carnin

Informations pratiques

Exposition – 1918…La paix 12 et 22 septembre Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:30:00+02:00

L’exposition présente les grands enjeux et les conséquences de la Grande Guerre : les forces en présence, la guerre de mouvement, les tranchées, le doute, la guerre de l’est, la guerre dans le monde, l’aviation…

En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Nord

Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin 59112 Nord Hauts-de-France https://mediatheques-haute-deule.fr

L’exposition présente les grands enjeux et les conséquences de la Grande Guerre Exposition