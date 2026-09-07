Exposition « 1955-1975, Habiter La Celle Saint-Cloud, Hôtel de Ville, La Celle-Saint-Cloud

Informations pratiques

Exposition « 1955-1975, Habiter La Celle Saint-Cloud 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Yvelines

Du 16 au 22 septembre, 10h à 18h le week-end et 15h à 18h en semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la réédition de l’exposition présentée en 2018 dans les Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville. De 1955 à 1975, de grandes propriétés, des prés et certaines portions boisées de notre ville ont laissé place à de nombreuses habitations de styles variés, permettant à des familles de toutes classes sociales d’accéder à des logements agréables, dans un cadre verdoyant et a donné le surnom de « ville champignon » à notre commune.

Hôtel de Ville Hôtel de Ville 78170 La Celle Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France 01 30 78 10 00 https://lacellesaintcloud.fr/ https://www.instagram.com/cell_actu/ L’Hôtel de Ville de La Celle-Saint-Cloud est un lieu ouvert aux habitants, qui accueille et accompagne des actions culturelles, notamment à travers le théâtre-cinéma, les salons d’exposition et la médiathèque. 8E avenue Charles de Gaulle, 78170 La Celle Saint-Cloud

En train : 10 à pied de la gare de la Celle Saint-Cloud – Ligne L Saint-Lazare / La défense / Saint-Nom-la-Bretèche

En Bus : Arrêt Hôtel de Ville / Mairie / Pierre Corneille – Ligne 6202 , 426, 6227, 6231, 6230 et 6246

En voiture : stationnement le long de l’avenue ainsi qu’au parking de la poste

Découvrez la réédition de l’exposition présentée en 2018 dans les Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville. De 1955 à 1975, de grandes propriétés, des prés et certaines portions boisées de notre ville…

©La Celle Saint-Cloud