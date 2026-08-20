Exposition « Les Cellois s’exposent », Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville, La Celle-Saint-Cloud

Informations pratiques

Exposition « Les Cellois s’exposent » 12 – 27 septembre Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Invitée d’honneur : Patricia Sourice

Tous les deux ans, les artistes Cellois sont à l’honneur pour l’ouverture des expositions de la nouvelle saison culturelle.

Chaque participant peut présenter jusqu’à deux œuvres, toute technique confondue. Trois prix sont décernés à cette occasion afin de récompenser le travail fourni. Le « Prix de la Ville » est décerné par un jury composé d’artistes et de membres de la municipalité le soir du vernissage. Le lauréat deviendra l’invité d’honneur de la prochaine édition. Le « Prix jeune talent » récompense un artiste de moins de 30 ans ou ayant 30 ans dans l’année en cours. Enfin, le « Prix du public » sera attribué à l’artiste ayant reçu le plus de voix des visiteurs, à l’issue de l’exposition.

Lauréate de la dernière édition en 2024, Patricia Sourice est l’invitée d’honneur de cette exposition. Issue d’une famille d’artistes et d’artisans d’art, elle a grandi dans un environnement profondément marqué par la création.

Formée aux arts plastiques, puis à la peinture, elle a également transmis sa passion en enseignant l’aquarelle pendant près de vingt ans. À travers son travail sur la couleur et la lumière, Patricia Sourice cherche avant tout à susciter des émotions. Pour elle, la création est aussi un échange :

elle puise une part essentielle de son inspiration dans le regard et la sensibilité des autres.

Entrée libre tout public par le Hall du Théâtre

Accès personnes à mobilité réduite par l’entrée principale de la mairie

Du samedi 12 septembre au dimanche 27 septembre 2026

Du mercredi au dimanche 15h/18h

Vernissage Le vendredi 11 septembre à 19h

Salons d’exposition de l’Hôtel de Ville 8e Av. Charles de Gaulle, 78170 La Celle-Saint-Cloud La Celle-Saint-Cloud 78170 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.culture-lacellesaintcloud.fr/expositions/les-cellois-sexposent/ »}]

Tous les deux ans, les artistes Cellois sont à l’honneur pour l’ouverture des expositions de la nouvelle saison culturelle.