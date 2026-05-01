Exposition 2/4 Flea Market Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Exposition 2/4 Flea Market

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-07-08

Né à Madrid en 1997, Javier Carro Temboury est un sculpteur dont la pratique mêle objets trouvés, artisanat et protocoles participatifs. Basé à Paris depuis 2015, il est diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2021 avec les félicitations du jury. Le projet 2/4 Flea Market prend la forme d’une installation composée de stands de brocante recréés à taille réelle. Une ligne dentelée traverse l’espace et le divise rigoureusement en quatre quarts, interrompant tables et objets, laissés volontairement incomplets. Cette frontière suggère une tension au sein de la pièce, entre les deux quarts investis par une accumulation d’objets propre à ces commerces et deux autres laissés vides, révélant une friction radicale entre l’espace muséal et le commercial.Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Born in Madrid in 1997, Javier Carro Temboury is a sculptor whose practice blends found objects, craft and participatory protocols. Based in Paris since 2015, he graduated from the Beaux-Arts de Paris in 2021 with honors. The 2/4 Flea Market project takes the form of an installation made up of flea market stalls recreated at actual size. A jagged line crosses the space and divides it rigorously into four quarters, interrupting tables and objects, left deliberately incomplete. This boundary suggests a tension within the room, between the two quarters occupied by an accumulation of objects typical of these shops and two others left empty, revealing a radical friction between the museum space and the commercial.

L’événement Exposition 2/4 Flea Market Metz a été mis à jour le 2026-05-15 par AGENCE INSPIRE METZ