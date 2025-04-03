EXPOSITION 20 000 TEMPS SOUS LES MERS Route des Carris Frossay lundi 7 septembre 2026.

Frossay

EXPOSITION 20 000 TEMPS SOUS LES MERS

Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-07 2026-09-08 2026-09-09 2026-09-10 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13 2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26

Exposition 20 000 temps sous les mers” de Thibault Taillandier

Reconstitution d’animaux aquatiques disparus.

Vernissage en présence de l’artiste le 12 septembre (horaire à venir)

Entrée libre sur les horaires d’ouverture du Quai Vert

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Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

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English :

L’événement EXPOSITION 20 000 TEMPS SOUS LES MERS Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin