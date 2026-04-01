Auriac

Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys

10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-07-01 2026-09-01

Découvrez dans les jardins une exposition composée de 15 tableaux mêlent photographies d’hier et d’aujourd’hui et textes. Une invitation à plonger dans l’histoire des jardins, à travers leur philosophie, leur raison d’être et les valeurs qui les animent. De leur création à aujourd’hui, explorez l’évolution d’un lieu vivant, inspirant et profondément ancré dans la nature .

10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys

L’événement Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme