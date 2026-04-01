Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys Auriac
Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys Auriac mercredi 29 avril 2026.
Auriac
Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys
10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 10:00:00
fin : 2026-06-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29 2026-07-01 2026-09-01
Découvrez dans les jardins une exposition composée de 15 tableaux mêlent photographies d’hier et d’aujourd’hui et textes. Une invitation à plonger dans l’histoire des jardins, à travers leur philosophie, leur raison d’être et les valeurs qui les animent. De leur création à aujourd’hui, explorez l’évolution d’un lieu vivant, inspirant et profondément ancré dans la nature .
10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys
L’événement Exposition 20 ème saison aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-21 par Corrèze Tourisme
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