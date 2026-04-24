Séance yoga aux Jardins Sothys Auriac
Séance yoga aux Jardins Sothys Auriac samedi 6 juin 2026.
Auriac
Séance yoga aux Jardins Sothys
10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze
Tarif : – – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 11:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rendez-vous aux Jardins pour une séance de yoga sur mesure, pensée pour répondre aux besoins et aux envies de chaque participante. Au programme respirations profondes pour apaiser l’esprit, postures douces pour le corps dans son ensemble, auto-massage du visage pour une détente et une relaxation guidée pour prolonger ce moment de bien-être. Une parenthèse ressourçante pour se reconnecter à soi et vivre les Jardins autrement .
10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Séance yoga aux Jardins Sothys
L’événement Séance yoga aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-24 par Corrèze Tourisme
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