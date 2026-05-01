Auriac

Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée

Les Jardins de Sothys Auriac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:00:00

fin : 2026-05-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Au cœur des Jardins Sothys une journée d’immersion dansée performative avec les élèves de l’école de Servières-le-Château

La date est susceptible d’être modifiée en cas de météo défavorable .

Les Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée

L’événement Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme