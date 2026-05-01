Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac
Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac mardi 26 mai 2026.
Auriac
Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée
Les Jardins de Sothys Auriac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-26 12:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Au cœur des Jardins Sothys une journée d’immersion dansée performative avec les élèves de l’école de Servières-le-Château
La date est susceptible d’être modifiée en cas de météo défavorable .
Les Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée
L’événement Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme
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