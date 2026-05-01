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Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac

Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac

Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac mardi 26 mai 2026.

Adresse : Les Jardins de Sothys

Ville : 19220 Auriac

Département : Corrèze

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Auriac

Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée

Les Jardins de Sothys Auriac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-26 12:00:00

Date(s) :
2026-05-26

Au cœur des Jardins Sothys une journée d’immersion dansée performative avec les élèves de l’école de Servières-le-Château
La date est susceptible d’être modifiée en cas de météo défavorable   .

Les Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89 

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English : Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée

L’événement Jardins de Sothys La Campagnie La Galinette Dansée Auriac a été mis à jour le 2026-05-06 par Corrèze Tourisme

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