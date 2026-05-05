Yoga aux Jardins Sothys, Les jardins Sothys, Auriac

Yoga aux Jardins Sothys Vendredi 5 juin, 11h00 Les jardins Sothys Corrèze

Formule Yoga à 28 € par personne : l’entrée aux Jardins et la participation à l’animation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:30:00+02:00

Séance de Yoga « d’été »

Rendez-vous aux Jardins pour une séance de yoga sur mesure, pensée pour répondre aux besoins et aux envies de chaque participant. Au programme : respirations profondes pour apaiser l’esprit, postures douces pour le corps dans son ensemble, auto-massage du visage pour une détente et une relaxation guidée pour prolonger ce moment de bien-être. Une parenthèse ressourçante pour se reconnecter à soi et vivre les Jardins autrement.

Les jardins Sothys 10 Rue Bernard Mas, 19220 Auriac, France Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33555919689 https://www.lesjardinssothys.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 91 96 89 »}] Créés en 2007, ces jardins célèbrent en 2026 leur 20e saison. Imaginés par la famille Mas sur sa terre d’origine, ils reflètent un univers végétal et sensoriel, dédiés à la beauté, au bien-être et à l’harmonie, au cœur de la forêt corrézienne. Conçus par l’atelier Callarec dans un esprit contemporain, ils proposent une succession d’escapades sensorielles : velours pour la douceur, blanche pour l’opalescence, égyptienne en hommage à la déesse Sothys, hydratante… La visite invite à ressentir chaque espace clos et intimiste. Lignes, couleurs, textures, essences rares et jeux de lumière subliment ces jardins, qui valorisent la nature, du sauvage au sophistiqué, comme une expression multiple, précieuse et fragile de la beauté. Parking sur place

Séance de Yoga « d’été »

©Barbarin