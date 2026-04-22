Auriac

Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys

10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : – – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des JEP, bénéficiez d’un tarif réduit sur la visite libre pour découvrir ou redécouvrir les Jardins Sothys aux couleurs automnales .

10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys

L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-22 par Corrèze Tourisme