Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys Auriac
Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys Auriac samedi 19 septembre 2026.
Auriac
Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys
10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze
Tarif : – – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des JEP, bénéficiez d’un tarif réduit sur la visite libre pour découvrir ou redécouvrir les Jardins Sothys aux couleurs automnales .
10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys
L’événement Journées Européennes du Patrimoine aux jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-22 par Corrèze Tourisme
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