Auriac

Animation sophrologie aux jardins Sothys

Jardins de Sothys Auriac Corrèze

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Un nouveau regard sur les jardins Sothys à travers la sophrologie. Une parenthèse pour découvrir ou redécouvrir les jardins, relâcher les tensions, apaiser le mental et éveiller vos sens. Sandrine Fourtet, notre sophropraticienne vous propose de vivre une expérience immersive au cœur des jardins

Aujourd’hui cultiver ses ressources, avec l’intention de se reconnecter à ses ressources, prendre conscience de ses capacités, et de développer la confiance en soi. .

Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Animation sophrologie aux jardins Sothys

L’événement Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme