Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac
Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac samedi 20 juin 2026.
Auriac
Animation sophrologie aux jardins Sothys
Jardins de Sothys Auriac Corrèze
Tarif : – – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Se ressourcer au cœur des jardins un nouveau regard sur les jardins Sothys à travers la sophrologie. Une parenthèse pour découvrir ou redécouvrir les jardins, relâcher les tensions, apaiser le mental et éveiller vos sens. Sandrine Fourtet, notre sophropraticienne vous propose de vivre une expérience immersive au cœur des jardins
Aujourd’hui éveiller ses sens avec les intentions de se reconnecter à soi, à ses sensations à travers les sens et de stimuler les sens .
Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Animation sophrologie aux jardins Sothys
L’événement Animation sophrologie aux jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme
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