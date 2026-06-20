Café Littéraire conférence lecture Simone de Beauvoir, ma Corrèze romantique Grange Art Nature et Beauté Auriac

Informations pratiques

Auriac

Café Littéraire conférence lecture Simone de Beauvoir, ma Corrèze romantique

Grange Art Nature et Beauté 10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : – – 56 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

François et Sylvain vous invitent à découvrir, à travers anecdotes et lectures de textes de Simone de Beauvoir, les nombreux étés que l’écrivaine passa en Corrèze, à Saint-Ybard, près d’Uzerche, dans le domaine familial de Meyrignac.

Ces séjours ont profondément nourri son imaginaire et façonné son goût de la liberté. Dans ses mémoires, elle évoque avec émotion la beauté des paysages corréziens, ses longues promenades solitaires, les couleurs changeantes de la campagne et les parfums de la nature.

Cette période de sa vie est souvent qualifiée de romantique . La Corrèze fut pour elle un lieu d’émerveillement, de découverte de soi et des premiers élans du cœur. Plusieurs biographes rapportent qu’à Meyrignac, durant l’été 1929, elle aurait vécu avec Jean-Paul Sartre des moments particulièrement intenses et fondateurs .

Grange Art Nature et Beauté 10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Café Littéraire conférence lecture Simone de Beauvoir, ma Corrèze romantique

L’événement Café Littéraire conférence lecture Simone de Beauvoir, ma Corrèze romantique Auriac a été mis à jour le 2026-07-25 par Corrèze Tourisme