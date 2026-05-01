Auriac

Fête de la nature aux Jardins Sothys

10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Découvrez l’histoire et la philosophie des jardins accompagné par un guide

Sur réservation .

10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Fête de la nature aux Jardins Sothys

L’événement Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-24 par Corrèze Tourisme