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Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac

Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac

Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 10 rue Bernard Mas

Ville : 19220 Auriac

Département : Corrèze

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 7.5 7.5

Auriac

Fête de la nature aux Jardins Sothys

10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Découvrez l’histoire et la philosophie des jardins accompagné par un guide
Sur réservation   .

10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89 

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English : Fête de la nature aux Jardins Sothys

L’événement Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-24 par Corrèze Tourisme

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