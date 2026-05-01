Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac
Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac vendredi 22 mai 2026.
Auriac
Fête de la nature aux Jardins Sothys
10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Découvrez l’histoire et la philosophie des jardins accompagné par un guide
Sur réservation .
10 rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Fête de la nature aux Jardins Sothys
L’événement Fête de la nature aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-04-24 par Corrèze Tourisme
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