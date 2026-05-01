Auriac

Fête des mères aux Jardins Sothys

Jardins de Sothys Auriac Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Une journée spéciale à partager aux jardins. Au restaurant: menu spécial fête des mères avec une intention à toutes les mamans pour tout déjeuner ce jour. Profitez aussi d’offres spéciales sur la cosmétique femme en boutique .

Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : Fête des mères aux Jardins Sothys

L’événement Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-05-15 par Corrèze Tourisme