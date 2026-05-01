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Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac

Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac

Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Jardins de Sothys

Ville : 19220 Auriac

Département : Corrèze

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 7

Auriac

Fête des mères aux Jardins Sothys

Jardins de Sothys Auriac Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Une journée spéciale à partager aux jardins. Au restaurant: menu spécial fête des mères avec une intention à toutes les mamans pour tout déjeuner ce jour. Profitez aussi d’offres spéciales sur la cosmétique femme en boutique   .

Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89 

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English : Fête des mères aux Jardins Sothys

L’événement Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-05-15 par Corrèze Tourisme

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