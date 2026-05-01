Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac
Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac dimanche 31 mai 2026.
Auriac
Fête des mères aux Jardins Sothys
Jardins de Sothys Auriac Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Une journée spéciale à partager aux jardins. Au restaurant: menu spécial fête des mères avec une intention à toutes les mamans pour tout déjeuner ce jour. Profitez aussi d’offres spéciales sur la cosmétique femme en boutique .
Jardins de Sothys Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : Fête des mères aux Jardins Sothys
L’événement Fête des mères aux Jardins Sothys Auriac a été mis à jour le 2026-05-15 par Corrèze Tourisme
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