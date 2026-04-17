Exposition 2de Guerre Mondiale Salle polyvalente La Chapelle-d’Aurec

La Chapelle-d’Aurec

Exposition 2de Guerre Mondiale

Salle polyvalente 22 place Marsellin Martin La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Une exposition consacrée à la Seconde Guerre Mondiale est proposée la journée du 8 mai. Elle est organisée par l’association Soldats Éternels.

Cette journée sera également marquée par un moment de mémoire avec une cérémonie de commémoration prévue à 14h30

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Salle polyvalente 22 place Marsellin Martin La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

An exhibition dedicated to the Second World War will be held on May 8. It is organized by the association Soldats Éternels.

The day will also be marked by a moment of remembrance, with a commemoration ceremony scheduled for 2:30pm

L’événement Exposition 2de Guerre Mondiale La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron