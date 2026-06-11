Exposition À corps perdus de Sandrine Fallet Galerie RDV Nantes
Exposition À corps perdus de Sandrine Fallet Galerie RDV Nantes samedi 20 juin 2026.
Exposition À corps perdus de Sandrine Fallet Galerie RDV Nantes 20 juin – 8 août
L’exposition À corps perdus de Sandrine Fallet à la galerie RDV cible la question de l’exploitation territoriale et métaphorise les causes et leurs effets qui conduisent à des désastres humains.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-20T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-08T19:00:00.000+02:00
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Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Nantes
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