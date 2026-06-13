Exposition À corps perdus de Sandrine Fallet Galerie RDV Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite Entrée libre et gratuite Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte – Age maximum : 99

À corps perdus de Sandrine FalletDu 20 juin au 8 août 2026Vernissage le vendredi 19 juin à partir de 18hRencontre avec l’artiste le samedi 4 juillet de 15h à 18h L’exposition À corps perdus cible la question de l’exploitation territoriale et métaphorise les causes et leurs effets qui conduisent à des désastres humains. Conflits inter ou intra étatiques, états forts contre états faibles, eux-mêmes avides de revanche, de reconnaissance, maltraités, exploités… Combattre, lutter pour ou contre le pouvoir, pour conserver ses droits ou imposer ses convictions coûte que coûte : idéologiques, culturels, politiques, civiques… Et puis, risquer sa vie et tout perdre. Avancer, fuir, avec ou sans conscience du danger. À en perdre la raison, y laisser sa peau et pour quelles raisons ?

Galerie RDV Nantes 44000



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