Exposition : « À la découverte du vitrail contemporain », Musée du vitrail, Curzay-sur-Vonne

Exposition : « À la découverte du vitrail contemporain » 19 et 20 septembre Musée du vitrail Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir l’exposition « Tiffany d’aujourd’hui ».

Installé dans un cadre architectural singulier, le musée vous propose une visite de son parcours permanent ainsi que de l’exposition temporaire « Tiffany d’aujourd’hui ».

La visite se poursuit par la découverte de l’atelier pédagogique, avec une présentation du lieu et des techniques du vitrail.

Vous pourrez également visiter l’atelier de vitrail In Vitraux Veritas de Serge Elphège et découvrir, dans ce même espace, la galerie d’exposition de l’association Courants d’art.

Musée du vitrail 6 route de Sanxay, 86600 Curzay-sur-Vonne Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 01 19 65 http://musee-du-vitrail.com Lors de votre visite au musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne dans le Grand Poitiers, vous aurez l’occasion d’admirer la collection du musée constituée de vitraux religieux et civils du XVe siècle à nos jours !

En plus de celle-ci, chaque année le musée propose une exposition temporaire mettant à l’honneur les créations d’artistes verriers contemporains. Divers ateliers, stages et animations sont également proposés tout au long de l’année.

L’atelier du musée est à la fois un lieu pédagogique où se déroulent les animations mais aussi un lieu qui accueille les professionnels autour d’événements sur la saison.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Maud Piderit