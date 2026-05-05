Visite d’atelier et démonstration de vitrail, Atelier In Vitraux Veritas, Curzay-sur-Vonne

Visite d’atelier et démonstration de vitrail 19 et 20 septembre Atelier In Vitraux Veritas Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Poussez la porte d’un atelier et découvrez l’art du vitrail, entre tradition et savoir-faire. Cette visite vous permettra d’observer les différentes étapes de création, de la conception au montage, et d’assister à une démonstration réalisée par un artisan. Un moment privilégié pour comprendre les techniques et la finesse de cet art ancestral.

Atelier In Vitraux Veritas 4 route de Sanxay 86600 Curzay-sur-Vonne Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33685783811 https://invitrauxveritas.com Atelier de vitrail. Parking.

Journées européennes du patrimoine 2026

©serge elphege