Conférence au Musée du Vitrail avec Marina Gélineau Curzay-sur-Vonne
dimanche 26 juillet 2026 · Curzay-sur-Vonne
Informations pratiques
Curzay-sur-Vonne
Conférence au Musée du Vitrail avec Marina Gélineau
6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:30:00
fin : 2026-07-26 16:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Conférence avec Marina Gélineau, Vitrail = église, une idée reçue ?
Pourquoi en France quand on nous parle de vitrail nous pensons d’abord aux églises alors que d’autres pays n’ont pas forcément la même perception de cet art ?
Au travers d’exemples de vitraux de différents pays et de différentes époques, cette conférence vous permettra d’avoir une vision plus vaste du monde du vitrail, et de comprendre que cette pensée française s’explique historiquement et culturellement.
Gratuit, entrée gratuite .
6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 01 19 65
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English : Conférence au Musée du Vitrail avec Marina Gélineau
L’événement Conférence au Musée du Vitrail avec Marina Gélineau Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne