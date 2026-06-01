Exposition à la Galaria daus Consols Figures du jazz Galaria daus Consols Excideuil
Exposition à la Galaria daus Consols Figures du jazz Galaria daus Consols Excideuil samedi 27 juin 2026.
Excideuil
Exposition à la Galaria daus Consols Figures du jazz
Galaria daus Consols 3 place Bugeaud Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-06-27
Photographies argentiques de Michel Lionnet, et dessins de Joe Pinelli.
Vernissage le samedi 27 juin à 18h avec la prestation de Denis Gauthier (saxophoniste) et Domi Bénété (contrebassiste).
La Galaria daus Consols est ouverte les jeudis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Photographies argentiques de Michel Lionnet, et dessins de Joe Pinelli.
Vernissage le samedi 27 juin à 18h avec la prestation de Denis Gauthier (saxophoniste) et Domi Bénété (contrebassiste).
La Galaria daus Consols est ouverte les jeudis et samedis de 10h à 13h et de 15h à 18h. .
Galaria daus Consols 3 place Bugeaud Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 04 04 96 contact.galariadausconsols@gmail.com
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English : Exposition à la Galaria daus Consols Figures du jazz
Exhibition entitled Exorcisms & Sortilèges in partnership with the Cinespanol festival. It will feature drawings by Jaume Prohens.
Opening on Saturday March 15 at 6pm. Texts by Manuel Barrios will be read by Alexandra Licha and Marc Pierre Encina.
L’événement Exposition à la Galaria daus Consols Figures du jazz Excideuil a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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