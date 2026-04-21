Savennes

Exposition à La Maison du Tailleu

Place de l’Eglise Savennes Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

Jean Estaque invite Joël Thépault et Daniel Gallégo Au fil du faire , installations peintes

Au fil du faire — Ce concept correspond assez bien aux deux artistes. Daniel Gallego et Joël Thépault se connaissent depuis pas mal d’années lors de rencontres artistiques où ils ont pu œuvrer ensemble… Ils ont cette faculté de s’adapter aux lieux où ils installent leurs créations comme des mises en scène bricolées, mais exigeantes qui en appelleront d’autres…

Chez Daniel Gallego l’ensemble de ses recherches compose un univers sensible, où se mêlent narration, symboles et paysages intérieurs.

Quant à Joël Thépault dans son travail, il y a tout un jeu autour de l’architecture, de la matière, des objets cassés, l’évocation d’une archéologie imaginaire.

Joël Thépault et Daniel Gallégo seront présents le samedi 2 mai dès 15 h. Verre de l’amitié. .

Place de l’Eglise Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 00 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition à La Maison du Tailleu

L’événement Exposition à La Maison du Tailleu Savennes a été mis à jour le 2026-04-21 par Creuse Tourisme