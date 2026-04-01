Savennes

Marche Nordique

Savennes Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 14:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .

Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche Nordique

L’événement Marche Nordique Savennes a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret