Marche Nordique Savennes
Marche Nordique Savennes lundi 27 avril 2026.
Savennes
Marche Nordique
Savennes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche Nordique
L’événement Marche Nordique Savennes a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Guéret
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