EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE MEDIATHEQUE MUNICIPALE Le Fousseret

Le Fousseret

EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 4 Rue Notre-Dame Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La médiathèque de Le Fousseret, et Art et Culture au Fousseret, vous propose une exposition

Entrée gratuite .

MEDIATHEQUE MUNICIPALE 4 Rue Notre-Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 mediatheque@mairie-lefousseret.fr

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English :

The Le Fousseret media library and Art et Culture au Fousseret are pleased to present an exhibition

L’événement EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE