EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE MEDIATHEQUE MUNICIPALE Le Fousseret
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE MEDIATHEQUE MUNICIPALE Le Fousseret samedi 30 mai 2026.
Le Fousseret
EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE
MEDIATHEQUE MUNICIPALE 4 Rue Notre-Dame Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La médiathèque de Le Fousseret, et Art et Culture au Fousseret, vous propose une exposition
Entrée gratuite .
MEDIATHEQUE MUNICIPALE 4 Rue Notre-Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 mediatheque@mairie-lefousseret.fr
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English :
The Le Fousseret media library and Art et Culture au Fousseret are pleased to present an exhibition
L’événement EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE