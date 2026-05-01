COFOCOFO FIESTA 4 chemin de Camolève Le Fousseret
COFOCOFO FIESTA 4 chemin de Camolève Le Fousseret samedi 30 mai 2026.
Le Fousseret
COFOCOFO FIESTA 4
chemin de Camolève COFOCOFO Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 02:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Fiesta Cofocofo est de retour pour une 4ème édition qui s’annonce mémorable !
Concerts live, ateliers, surprises… et une ambiance comme seul Cofocofo sait en créer !
Prévenez vos amis et réservez votre journée (et votre nuit ) ! .
chemin de Camolève COFOCOFO Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie association.cofocofo@gmail.com
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English :
The Fiesta Cofocofo is back for a 4th edition that promises to be memorable! ?
L’événement COFOCOFO FIESTA 4 Le Fousseret a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE