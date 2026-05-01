COFOCOFO FIESTA 4 chemin de Camolève Le Fousseret

Le Fousseret

COFOCOFO FIESTA 4

chemin de Camolève COFOCOFO Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Fiesta Cofocofo est de retour pour une 4ème édition qui s’annonce mémorable !

Concerts live, ateliers, surprises… et une ambiance comme seul Cofocofo sait en créer !

Prévenez vos amis et réservez votre journée (et votre nuit ) ! .

chemin de Camolève COFOCOFO Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie association.cofocofo@gmail.com

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English :

The Fiesta Cofocofo is back for a 4th edition that promises to be memorable! ?

L’événement COFOCOFO FIESTA 4 Le Fousseret a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE