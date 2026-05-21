THEATRE LA PORTE A COTE SALLE DU PICON Le Fousseret

Le Fousseret

THEATRE LA PORTE A COTE

SALLE DU PICON Place du Picon Le Fousseret Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Service Culturel du Fousseret, vous propose une soirée théâtrale avec la compagnie Les Respounchous

Samedi 6 juin 2026 à 20h30 Salle du Picon au Fousseret

Venez passer un moment convivial et découvrir une pièce de Fabrice Roger-Lacan mise en scène par Murielle Drougard, La porte à côté avec Carine Hernandez et Taïeb Fartas.

Elle est psy, il vend des yaourts.

Ils sont voisins de palier, ils se détestent cordialement et comme des millions de célibataires perdus dans la ville, ils recherchent furtivement le grand amour sur internet quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce personnage infernal qui vit la porte à côté.

Et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme sœur, ils ne résistent pas au plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’engueuler encore une fois… La dernière ?

Tarifs Adultes 10€ -18 ans 5€ -12 ans gratuit

Réservation conseillée service.culturel@mairie-lefousseret.fr 09.64.11.77.71 07.57.56.03.49 0 .

SALLE DU PICON Place du Picon Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr

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English :

Le Service Culturel du Fousseret invites you to an evening of theatre with the company Les Respounchous

L’événement THEATRE LA PORTE A COTE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE